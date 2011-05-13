Як понизити апетит без допомоги пігулок?

Інтернет-портал Meddaily.ru наводить повний список продуктів, які допоможуть понизити апетит:

1. Яблука.

Після вживання цих фруктів в організмі виробляється гормон GLP-1, який посилає мозку сигнали, примушуючи його думати, ніби людина наситилася. Для того, щоб скоротити порції їжі, що вживається за обідом, потрібно з`їсти яблуко середніх розмірів за 15 хвилин до прийому їжі.

2. Червоний перець.

Капсаїцин, що дає гостроту перцю, знижує відчуття голоду і одночасно заряджає енергією. Для зменшення апетиту досить з`їсти половину чайної ложки перемеленого перцю під час обіду.

3. Водорості

За даними дослідження голландських дієтологів, можна понизити апетит на 30%, якщо додавати водорості в напої і їду. Даний ефект досягається за рахунок того, що водорость в шлунку стає гелем, що уповільнює його спустошення і імітує ефект твердих продуктів.

4. Зелений чай

Цей напій містить катехіни – субстанцію, що примушує тіло спалювати більше калорій, а також антиоксиданти, які впливають на гормон лептин, що відповідає за апетит. Для того, щоб прискорити витрачання енергії на 40%, потрібно випивати 3-6 чашок зеленого чаю в день.

5. Яйця

Контролювати апетит допоможуть протеїни, що містяться в яйцях. Сніданок, що складається з омлету з двох яєць, дозволить не тільки насититися, але і з`їсти меншу кількість їжі на обід.

6. Вода

Звичайна вода працює як природний супресанта апетиту. Щоб добитися потрібного ефекту, варто випивати дві склянки води до їжі.

7. Кориця

На думку скандинавських фахівців, кориця, додана в їжу, приводить до меншого вироблення інсуліну, який, як відомо, перетворює надлишок цукру на жир. Особливо ефективна кориця, якщо її вживати відразу після їжі.

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