Як не підчепити кліща в лісі
Не рекомендується сідати і лягати на траву
Головне на пікніках і в походах зараз - дотримуватися правил поведінки стосовно кліщів, вважає Роспотребнадзор РФ і ось що радить:
- проводити само- і взаємоогляди кожні 10–15 хвилин для виявлення кліщів;
- не рекомендується сідати і лягати на траву;
- після повернення з лісу або перед ночівлею необхідно зняти одяг, ретельно оглянути тіло і одяг;
За відсутності спеціального одягу потрібно одягатися так, щоб полегшити швидкий огляд для виявлення кліщів:
- носити однотонний і світлий одяг;
- брюки заправляти в чоботи, гольфи або шкарпетки з щільною резинкою, верхню частину одягу - в брюки;
- манжети рукавів повинні щільно прилягати до руки;
- на голову надягати капюшон, пришитий до сорочки, куртки або заправляти волосся під косинку, шапку).
Необхідно використовувати репеленти.