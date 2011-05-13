Як не підчепити кліща в лісі

Головне на пікніках і в походах зараз - дотримуватися правил поведінки стосовно кліщів, вважає Роспотребнадзор РФ і ось що радить:

- проводити само- і взаємоогляди кожні 10–15 хвилин для виявлення кліщів;

- не рекомендується сідати і лягати на траву;

- після повернення з лісу або перед ночівлею необхідно зняти одяг, ретельно оглянути тіло і одяг;

За відсутності спеціального одягу потрібно одягатися так, щоб полегшити швидкий огляд для виявлення кліщів:

- носити однотонний і світлий одяг;

- брюки заправляти в чоботи, гольфи або шкарпетки з щільною резинкою, верхню частину одягу - в брюки;

- манжети рукавів повинні щільно прилягати до руки;

- на голову надягати капюшон, пришитий до сорочки, куртки або заправляти волосся під косинку, шапку).

Необхідно використовувати репеленти.

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