Результати дослідження, опубліковані в липні 2010 року, в журналі Федерації Американських співтовариств по експериментальній біології вперше пояснили, як саме мед вбиває шкідливі бактерії.

Зокрема, дослідження показали, що бджоли виробляють білок дефенсин-1, який вони додають в мед і який може бути використаний для лікування опіків, шкірних інфекцій, а також для розробки нових ліків, для боротьби із стійкими до антибіотиків інфекціями.

Дослідники повністю вивчили антибактеріальну активність меду на молекулярному рівні, що сприятиме його застосуванню в медицині. Мед, або одержані з нього компоненти, можуть допомогти в профілактиці і лікуванні інфекцій, викликаних стійкими до антибіотиків бактеріями, говорить доктор Себастьян Заат з Департаменту медичної мікробіології Академічного медичного центру в Амстердамі, що брав участь в дослідженні.

Доктор Заат і його колеги досліджували антибактеріальну активність меду в пробірках з хвороботворними бактеріями, стійкими до антибіотиків. Вони розробили метод вибіркової нейтралізації відомих антибактеріальних чинників в меді для визначення їх індивідуальних антибактеріальних властивостей.

Впродовж тисячоліть люди знають про користь меду, і лише недавно дізналися, за рахунок чого вона досягається. Тепер же, виявивши цей могутній антибактеріальний інгредієнт меду, люди зможуть ефективніше боротися з інфекціями.

glavrecept.ru