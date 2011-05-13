Найважливіший овоч для дітей

Американські учені з`ясували, який овоч потрібно обов`язково включити в раціон дітей. Дослідження показали, що цей продукт є запорукою правильного харчування малюка.

Дітям обов`язково потрібно їсти картоплю. Причому, тільки в трьох видах - тушкованому, вареному або печеному. Про смажену картоплю потрібно забути. Тим більше, не йдеться про картопляні чіпси.

Експерименти показали, що якщо під час обіду дитині давали страву з картоплі, то протягом дня він споживав більше за свіжі і корисні овочі, ніж якщо не обідав картоплею. Чому так відбувається, не зовсім зрозуміло. Але факт залишається фактом.

У одній картоплині середнього розміру міститься близько 100 калорій, половина добової дози вітаміну С і кальцій. У ній немає холестерину і жирів, пояснює The Times of India.

passion.ru