Гранола — модний і корисний сніданок

Років сто тому один лікар вирішив підрум`янити крупу в духовці, змолоти її і залити гарячим молоком. Результат його так вразив, що він почав продавати підсмажену крупу під назвою гранола, але його захоплень громадськість не розділила. Так гранола була забута надовго. Але пройшли роки — і ось вже страва у фаворі у студентів і школярів, у лікарів і дієтологів, і, звичайно, — у зірок. Воістину, все нове — добре забуте старе.

Сьогодні найпопулярніша гранола продається у вигляді батончиків. Ти напевно бачила щось схоже в супермаркетах: різних сортів пластівці (пшеничні, вівсяні), родзинки і сухофрукти, залиті сиропом. Вони виглядають як звичайні шоколадні батончики, а користь в них — неймовірно більша. Гранолу продають і у великих пакетах, схожих на пакети з мюслі. Її можна приготувати і удома.

Гранола поєднує в собі смакові властивості справжніх ласощів (які, як правило, — шкідливі для фігури) і користь злаків. Багата клітковиною, вона зменшує вміст холестерину в крові і покращує обмін речовин, пришвидшує виведення токсинів, забезпечує насичення без перебору калорій. Більш того, на переробку цього продукту організм калорії витрачає, а, значить, його користь для фігури — безперечна.

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