Куди поставити телевізор, щоб не потовщати

Дослідження показало, що якщо телевізор розташовується в дитячій спальні, то ймовірність того, що у дитини буде ожиріння, стає набагато вищою.

Учені в США зібрали інформацію про вагу і індекс маси тіла майже 600 дітей у віці від 5 до 9 років, а також з`ясували у батьків, чи знаходиться в спальні дитини телевізор.

– У 70% дітей в спальні був телевізор, і у 32% була виявлена надмірна вага або небезпека розвитку ожиріння в майбутньому, – говорить керівник дослідження доктор Ду Фенг (Du Feng).

Дитина, в спальні якої розташовувався телевізор, в середньому проводила три з половиною години в день за його переглядом. Діти без телевізора в спальні дивилися телепередачі майже на годину менше, пише Medicalxpress.com.

Подальше дослідження показало, що діти з власним телевізором випивали більше цукровмісних напоїв, їли менше овочів і фруктів, і більше споживали фастфуду.

mydieta.ucoz.com