У Швейцарії проходить референдум про добровільну евтаназію

Швейцарці сьогодні голосують на референдумі з двох питань, що стосуються добровільної евтаназії.

Громадянам належить відповісти на два питання: чи слід взагалі заборонити самогубства з лікарською допомогою і чи слід обмежити доступ до них, надавши його винятково жителям міста.

Як передає Бі-Бі-Сі, очікується, що електорат не підтримає пропозицію про цілковиту заборону існуючої практики, але висловиться за те, аби цим правом могли користуватися лише громадяни Швейцарії.

Евтаназія офіційно дозволена в Швейцарії вже впродовж декількох десятків років. Останнім часом до країни почали приїздити іноземці з метою накласти на себе руки, і багато швейцарців не задоволені зростаючою популярністю "суїциїдального туризму, що росте".