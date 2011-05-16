Чим небезпечна кава під час вагітності

Кава, що вживається під час вагітності, може завдати шкоди як майбутній мамі, так і її дитині. Голландські учені вивчили дію кави на організм дитини.

Фахівцями було відмічено, що діти, народжені від мам, що часто вживали каву під час вагітності, мали менший ріст, ніж діти, чиї мами цей напій пили дуже рідко.

За наслідками досліджень, проведених ученими, вагітній жінці категорично забороняється пити 6 чашок кави в день.

В результаті досліджень, що проводяться, фахівцями встановлено, що кофеїн, що входить до складу кави, впливає на швидкість росту дитини ще на перших місяцях її внутріутробного життя. Учені радять жінкам відмовитися від вживання кави в період вагітності.

justlady.info