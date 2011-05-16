Селера - магічна трава здоров'я

Що потрібно знати про цю зелень?

1. Селера збільшує розумову і фізичну активність, підвищує тонус організму. Якщо ви вживатимете в їжу хоч би небагато селери щоденно, то незабаром відчуєте прилив сил і енергії.

2. Людям з надмірною вагою варто вживати селеру в їжу щодня, оскільки саме ця рослина виводить з організму шлаки і токсини. Рекомендується пити сік або відвар селери, щоб нормалізувати обмін речовин, тим паче, що цей сік має послаблюючий і сечогінний ефект.

Рецепт приготування відвару селери: 20 г сухої подрібненої пахучої селери залити 1 скл. кип`ятку. Почекати 15 хвилин. Потім процідити. Такий відвар приймають по 1/2 скл. 3-4 рази на день.

3. Цікаво і те, що селера регулює артеріальний тиск.

4. Селера позитивно впливає на нервову систему.

5. Найбільш благотворно ця рослина впливає на шлунок, товстий кишечник, нирки, сечовий міхур.

6. Ученими доведено, що речовини, які містяться в селері, підсилюють потенцію.

7. Абсолютно протипоказано після 6 місяців вагітності застосовувати препарати на основі селери.

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