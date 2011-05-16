Чашка чаю збільшує силу мозку

Результати дослідження, опубліковані в журналі «Харчова неврологія», припускають, що вживання чаю не тільки підвищує інтелектуальний потенціал, але й знижує втому і підвищує пильність, підвищуючи продуктивність праці.

В ході дослідження голландські учені вивчали вплив ключових хімічних компонентів чаю на розумову діяльність 44 добровольців.

Серед учасників молодших 40 років було відмічено зниження відчуття втоми. Серед тих, хто пив чай, також була відмічена підвищена пильність, мовиться в дослідженні.

Дослідники також стверджують, що ці переваги чаю не будуть зменшені при додаванні невеликої кількості молока в чай, оскільки молоко не перешкоджає засвоєнню флавоноїдів, антиоксидантів і інших корисних сполук, що містяться в чаї.

glavrecept.ru