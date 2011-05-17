Чому шкідливо пити воду після їжі

Ми завжди поспішаємо жити, багато працюємо, розважаємося і забуваємо про своє здоров`я.

А чи знаєте Ви, що, вживання відразу води у вигляді кави, чаю, компоту, киселю і т.п. після сніданку, стало вже практично традицією? Цей варварський, по-іншому і не скажеш, звичай набув справді масового характеру, як в домашніх умовах, так і на колективних трапезах.

Справившись з тією їжею, яку ми з`їли, наш шлунок виділив травних соків саме стільки, скільки необхідно для її переварювання.

І якщо ми в шлунок вливаємо рідину, тим самим здійснюємо довільне розведення концентрації соку, чим погіршуємо, гальмуємо процес перетравлювання. І не просто розріджуємо, ми ще і додаємо в шлунок кондитерські вироби, цукор, варення, викликаючи процеси бродіння, і відбувається виділення газів, які є отруйниками організму. А потім дивуємося неполадкам зі шлунком.

realt.ua