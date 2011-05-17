Чим корисний салат з кульбабою

10:16, 17 травня 2011
Зарубіжні новини
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Підвищує активність печінки

Кульбабу в основному їдять в Західній Європі і особливо у Франції, де її навіть розводять в теплицях як салатну рослину. У гіркоті листя - головна цінність кульбаби, як лікарської рослини. Вся гіркота підвищує активність печінки, покращує травлення і обмін речовин. Для того, щоб кульбабу можна було спокійно з`їсти, існує декілька способів. Найпростіший — залити листя кип`ятком, але при цьому ми одержуємо абсолютно мляве м`яке листя, не особливо приємної консистенції. Другий спосіб: нарізане листя заливає солоною водою (1 ст. л. на літр) і залишаємо відмокати на 10—15 хвилин, при цьому його краще час від часу пробувати, щоб не втратити зовсім всю гіркоту. Легка гіркуватість кульбаби додає салату особливої пікантності. І третій, найбільш трудомісткий спосіб — вибілювання. Для цього кульбабу на декілька днів позбавляють світла — накривають чорною плівкою, картонною коробкою або жерстяною банкою. Приїхавши на дачу через тиждень, ви одержите біле, хрустке листя, ідеально відповідне для салату.

obozrevatel.com

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