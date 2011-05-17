У Москві затримано людожера

На заході Москви затримано людожера, котрий є пацієнтом психіатричної лікарні.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Під час розслідування кримінальної справи, порушеної слідчими органами Слідчого комітету з міста Москві 4 травня 2011 року, затриманий раніше не раз судимий ШАДРІН, підозрюваний у розчленуванні тіла чоловіка на заході Москви», - йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, починаючи з 4 травня 2011 року, в Дорогомилівському районі Москви впродовж двох тижнів були виявлені фрагменти тіла чоловіка приблизно 40 років. За результатами судово-медичної експертизи були встановлені час настання смерті – 2 травня, а також особа чоловіка. Під час слідства слідчим та оперативним працівникам вдалося встановити квартиру, в якій загиблий провів свої останні години.

«При проведенні обшуку в квартирі, виявлені знаряддя, за допомогою яких було розчленовано тіло загиблого, а також людська печінка. Під час допиту ШАДРІН зізнався в скоєнні злочину, а також у тому, що спожив у їжу частину печінки свого знайомого. За даними слідства, затриманий був пацієнтом психіатричної лікарні і перебував на обліку в психоневрологічному диспансері», - йдеться в повідомленні.