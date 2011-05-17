Землетрус магнітудою 3,9 стався на кордоні Казахстану і Киргизії

На кордоні Казахстану і Киргизії сьогодні вранці був зафіксований землетрус магнітудою 3,9.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив центр збору та обробки спеціальної сейсмічної інформації Інституту геофізичних досліджень Казахстану.

Згідно з оперативними даними, о 08.32 за місцевим часом у прикордонному районі Киргизії і Казахстану, за 170 кілометрів на північний захід від Алмати, стався землетрус, йдеться в повідомленні. Магнітуда поштовхів становила 3,9.

Про жертви і руйнування не повідомляється.

Як повідомлялося, на півдні Казахстану з початку травня відбулася серія землетрусів магнітудою від 3,2 до 5,5. Інформації про жертви і руйнування не було. Проте небувала за тривалістю серія підземних поштовхів на тлі відсутності будь-якої інформації від офіційних органів привела до виникнення панічних настроїв у жителів найбільшого казахстанського міста Алмати. Багато сімей вийшли з речами і документами на вулиці і боялися повернутися в свої будинки, деякі на машинах залишили місто. Пізніше МНС повідомило, що найближчим часом на території країни не прогнозується руйнівного землетрусу.