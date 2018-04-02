Психологічний вампиризм і як від нього захиститися

Якщо один з членів сім`ї третує родичів, то закінчується все це плачевно: домашнім насильством або розлученням. Обережно, зла... секретарка

Якось, ще в час моєї журналістської юності, я кілька разів брала інтерв`ю у великого начальника однієї організації. Людина він був – сама ввічливість, але його секретарка.

«Борис Михайлович відсутній!» – ледве углядівши відвідувача, зверхньо і зарозуміло оголошувала секретарка Лариса, не дивлячись на те, що двері в кабінет керівника були відкриті, і звідти чувся голос шефа. «Але у нас же зустріч призначена, він повинен бути тут»,– розгублено лепетав відвідувач. «А ось саме для вас його немає!». І її рот розтягувався в зміїній усмішці. Тут дзвонив телефон: чергова бабуся з питанням про індексацію пенсії. «А ви пошарте під кущиком – можливо, знайдете там гаманець з грішми», - відповідала Лариса медовим голоском і кидала трубку.

«Так що ж мені робити?» – запитував вже забутий відвідувач. «Бігти у напрямку до метро.». Бідолаху рятував, як правило, шеф – час від часу він виглядав з кабінету і особисто запрошував відвідувачів.

«Лариса – біда нашої контори,”– сказала мені якось по секрету одна співробітниця.– Вона – сущий вампір. Доведе людину до сліз і рада, руки потирає. Чоловік її залишив, пішов до подруги, ось вона на інших і відіграється. – «А що ж головний?» – «А йому це на руку. Вона уміє на око визначати, кого можна безкарно облаяти, кого ні. Перед вищестоящим керівництвом ковилою стелеться. А дрібні рибки – це її здобич. Спокій начальника береже, немов ланцюговий собака».

Порція скандалу, що бадьорить

Стреси супроводжують людину протягом всього життя, особливо тяжко доводиться жителям мегаполісу. День, що почався з дорожньої пробки або тисняви в метро, може закінчитися повідомленням в новинах про теракт або економічні нелади. Щодня ми одержуємо дозу негативу, яку ні в яких одиницях не зміряти. А тут ще і удома сюрпризи – чоловік втратив роботу, дитина, пішовши на прогулянку, не відповідає на телефонні дзвінки.

Добре, якщо людина уміє розслаблятися і відноситися до неприємностей філософськи. Але, на жаль, багато хто вважає за краще справлятися із стресами, «скидаючи» негативні емоції на тих, що оточують. Конфлікти, сварки – хороший живильний бульйон для такої особи. Біда, якщо вона з`явиться в робочому колективі: інтриг, скандалів не уникнути, служба, якій ми віддаємо третину життя, перетворюється на непроглядне пекло. Ще гірше – якщо це начальник, будь-яка особа, що має владу. Подібні люди часто прагнуть посісти високу посаду, щоб безкарно відіграватися на підлеглих.

Ну, а якщо один з членів сім`ї третує родичів, то закінчується все це плачевно: домашнім насильством або розлученням.

Як явище не назви...

У народі це вельми поширене явище одержало назву – психологічний або енергетичний, вампиризм. Термін розпливчастий, запозичений з езотеричної літератури, але, як явище, воно існує. Психологічний вампиризм – це грубе, неконтрольоване бажання одержати задоволення при найменшій витраті сил, постійне прагнення до легкого способу підняти собі настрій – зіпсувати його комусь іншому.

«Вампір» – істота боязка. Він ретельно вибирає жертву: ні за що не накинеться на «потрібних» або сильних людей, обрушиться на того, хто послабкіший, поделікатніший. Або, в крайньому випадку, образить в автобусі пасажира інтелігентного вигляду, що випадково підвернувся під руку. Частенько він тут же тікає, не давши жертві рота розкрити: останнє слово повинне залишатися за ним, інакше задоволення виявиться змащеним. Будучи спійманим за руку, він, як правило, виправдовується: я не винен, це життя у мене таке важке.

Пригадайте недавню витівку Пилипа Кіркорова. В черговий раз після публічної образи жінки, він виправдовувався тим, що дуже багато труднощів пережив останнім часом: і економічна криза вплинула на доходи, і поштову скриньку у нього зламали, та й взагалі. Довелося «зоряному» хамові зарядити ослаблений організм неабиякою порцією наваристого скандалу.

Розвивайте самооцінку

– У кожної людини є психічна енергія,– говорить психолог Олена Башмакова._– Вона створює, умовно кажучи, якесь поле, яке виходить за межі нашого фізичного тіла. Це поле називають енергетичним тілом.

Самопочуття людини залежить від величини цього тіла. Енергетичні «вампіри» страждають від недоліку власної психічної енергії і намагаються одержати її від інших людей.

Недоліком енергії можуть страждати всі, але кожен заповнює її по-різному: хтось йде в церкву, хтось – на концерт класичної музики, хтось – з рюкзаком в похід, а хтось займається йогою або в`яже.

Але є люди, які не уміють піклуватися про себе і відновлюватися самостійно, не зачіпаючи межі інших людей. Це залежить від рівня духовного розвитку людини. «Вампіри» якраз стоять на низькому ступені розвитку, їх єдиний спосіб перезавантаження – поглинання чужої енергії, причому несвідомо. Вампіризм – це не хвороба, а модель поведінки. Його витоки слід шукати в сім`ї, можливо, там були схожі моделі, передані по спадковості.

З позиції сильного

Як боротися з «вампіром», не дати йому себе проковтнути? Перш за все, зрозуміти, що вампіризм – це слабкість, а не сила. Щаслива, самодостатня людина ніколи не «крастиме» чуже, у тому числі і чужу енергію. Якщо людина так поводиться, значить, вона нещасна, її потрібно пошкодувати, допомогти вийти із стану жертви і почати управляти ситуацією. Якщо ви упевнені в своїй самооцінці, вас важко вивести з себе – тоді вам не страшні ніякі «вампіри». Але якщо ситуація така, що ви вимушені терпіти (наприклад, боїтеся піти від начальника, тому що ви мати-одиначка, або не можете кинути немолодого родича з важким характером, тому що йому необхідний догляд), вам доведеться і далі свідомо «годувати» мучителя своєю енергією.

Єдине, що може допомогти в цьому випадку – розуміння того, що ви це робите усвідомлено. Тоді сил на боротьбу з «вампіром» піде значно менше.

Взагалі наявність великого числа людей, готових їсти один одного поїдом і виживати за рахунок ближнього, говорить про низький духовний рівень суспільства в цілому. Таке суспільство нездорово і приречене страждати від вірусу агресії. Вакцину, що знищує цей вірус, на жаль, ще не винайшли, пише aif.ru.

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