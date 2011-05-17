Тривалість життя визначають по зовнішності

Данські учені довели, що тривалість життя людини можна легко передбачити по її зовнішності. Такі висновки були зроблені в ході дослідження з участю майже 400 пар близнят.

Було доведено, що у людей, які виглядають молодшими за свої роки, більше шансів прожити довге життя, ніж у тих, хто виглядає на свій вік або старше.

Обумовлюється це тим, що тіломіри (фрагменти ДНК), що відповідають за здатність клітин до відтворення, а також за те, наскільки молодо виглядає людина, можуть бути різної довжини.

Чим довші ці тіломери, тим повільніше відбувається процес старіння і тим довше проживе людина.

Також учені пояснили, що по зовнішності людини можна судити і про її здоров`я. Зазвичай люди, які виглядають старшими за свої роки, більше схильні до різних захворювань, ніж інші.

Чим далі від поверхні Землі живе людина, тим швидше вона старіє, довели американські учені.

Вірніше, вони лише в черговий раз підтвердили правоту Альберта Ейнштейна: автор теорії відносності встановив, що на відаленні від Землі час йде швидше.

rbc.ua