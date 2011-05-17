Аборт програмує безпліддя роду

Американські генетики прийшли до висновку, що здоров`я дітей пов`язане з тим, чи робила їх матір до їх народження аборт. Дослідники проаналізували дані про жінок, що штучно перервали вагітність, і здоров`я їх дітей, народжених пізніше.

З`ясувалося, що 70% жінок, народжених у матерів, що раніше робили аборти, має серйозні проблеми з репродуктивною функцією.

Генетики пояснюють, що перериваючи вагітність, жінка дає генетичну установку своєму організму і майбутньому потомству не мати дітей надалі. Крім того, безумовно, мають місце проблеми із здоров`ям у жінки, що перенесла аборт, що позначається і на здоров`ї потомства. Тому, наважуючись перервати вагітність, жінка багато в чому визначає і долю своїх майбутніх дітей.

likar.info