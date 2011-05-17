Як лікуватися глиною

Розведений порошок очищеної глини (купується в аптеці) потрібно пити ковтками, а не залпом. Якщо на дні залишилася глина, можна додати ще води. Не можна використовувати для розмішування глини металеву ложку.

Якщо хворий вважає за краще приймати порошок разом з іншим напоєм, бажано робити це з настоєм лікувальної трави, але без цукру. Можна додати невелику кількість меду. Не можна пити глину з молоком або кавою.

Вона вбирає в себе токсини, гнильні гази, зайві кислоти і виводить їх з організму, цілком очищаючи його.

Лікування глиною шляхом прийому всередину іноді може продовжуватися декілька місяців або навіть рік. Доцільно періодично робити перерви, щоб не привчати до неї свій шлунок (наприклад, 21 день приймати глину, а потім перерву на 10 днів). Під час прийому глини всередину не можна приймати інші ліки і робити ін`єкції. Іноді на початку лікування може здатися, що хвороба загострилася і самопочуття погіршало, це не повинно вас турбувати.

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