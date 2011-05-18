З чого складаються бульйонні кубики

Останнім часом багато жінок використовують в приготуванні перших страв бульйонні кубики. Деякі споживачі цих кубиків навіть думають, що ними можна замінити м`ясо. Насправді ж замінити бульйонними кубиками справжнє м`ясо не можна, оскільки вони не містять весь необхідний організму набір амінокислот і мінеральних речовин, пише sunhome.ru.

Що ж до складу бульйонних кубиків, то вони містять як натуральні речовини, так і харчові добавки, за допомогою яких посилюється смак і додається аромат справжнього м`яса. Це глутамінова кислота, а також ті самі ароматизатори, які позначаються буквою Е і цифрами. На думку фахівців, ці інгредієнти аніскільки не пошкодять, якщо використовувати продукт, чітко слідуючи вказаній на упаковці інструкції — тобто один кубик в суп для всієї сім`ї. Але украй небажано вживати кубик, розчинений в чашці кип`ятку, як це деколи робиться, — така концентрація дійсно шкідлива.

e-news.com.ua