Сильна зброя в боротьбі з ожирінням

Учені виявили, що чорниця може руйнувати жирові клітини і навіть запобігає формуванню нових, що робить її могутньою зброєю в боротьбі проти ожиріння.

Раніше вченим вдалося довести, що чорниця також допомагає боротися із захворюваннями серця і цукровим діабетом, оскільки вона містить високий рівень поліфенолів (група хімічних речовин з потенційною користю для здоров`я).

В ході наукового експерименту дослідники використовували зразки тканин, узятих у мишей, щоб перевірити, який вплив роблять поліфеноли, що містяться в чорниці, на жирові клітини.

Результати, які були представлені на зустрічі Experimental Biology 2011, показали, що вживання значної кількості чорниці сприяло зменшенню вмісту ліпідів в тканинах мишей на 73%, і навіть при найнижчій кількості вживання ягід уміст ліпідів зменшувався на 27%.

newsland.ru