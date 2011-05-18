Тибетський рецепт молодості і довголіття

Узяти по 100 г (вага аптечної упаковки) ромашки, березових бруньок, безсмертника і звіробою, подрібнити в кавомолці (або іншим способом), помістити в ємність (банку) і закрити кришкою.

Увечері візьміть 1 столову ложку подрібненого збору і залийте 0,5 літра кип`ятку. Настоюйте 20 хвилин, процідіть через тканину (не марлю) і вичавіть.

Перед сном налийте склянку одержаного настою, додайте в нього і розчиніть 1 чайну ложку меду. Випийте і після цього не можна більше ні їсти, ні пити.

Вранці підігрійте на водяній лазні настій, що залишився з вечора, додайте в нього і розчиніть 1 чайну ложку меду і випийте за півгодини до сніданку.

Робіть це щоденно, точно як вказано в рецепті, поки не закінчиться приготований збір.

В результаті ви одержите: різке поліпшення обміну речовин, очищення від жирових і вапняних відкладень, еластичність кровоносних судин, пройдуть шум в голові і запаморочення, покращає зір, профілактику інфаркту, склерозу, стрибків тиску, загальне омолоджування організму.

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