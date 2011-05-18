Чому люди не пам'ятають себе дітьми

Учені відповіли на це питання буття. Вони зуміли розгадати, чому люди не пам`ятають себе маленькими дітьми. Адже мало хто дійсно пам`ятає про перші роки свого життя, та і шкільні роки швидко забуваються, залишаючи лише рідкісні смутні спогади.

Більшість людей можуть уривчато пригадати себе, починаючи з віку 4-5 років. Насправді маленькі діти добре пам`ятають себе приблизно з 1,5 років, іноді і з ранішого віку, але потім ці спогади поступово стираються.

Вже у чотирилітніх дітей є довготривала пам`ять, вони здатні повертатися до відносно давніх подій свого життя – в часи, коли їм було 1-1,5 років. Але вже через пару років ці спогади йдуть, заміщаючись іншими, свіжішими. Потім у дітей формується стійкіший механізм запам`ятовування, що дозволяє і в старості зберігати інформацію про своє пізніше дитинство.

directadvert.ru