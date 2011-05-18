Ківі віддаляє старість

Ківі названий фруктом, який перевершує добре відомі цитрусові і яблука. Такий висновок зробили японські учені з Університету Тейкіо.

У плодах ківі міститься більше антиоксидантів поліфенолів. Дослідження за участю добровольців показали, що 3 плоди ківі, що з`їдаються регулярно протягом дня, сприяють запобіганню хворобам, які провокуються окислювальними стресами.

До пов`язаних з цими процесами захворювань відносять атеросклероз, серцеву недостатність, хвороби Альцгеймера і Паркінсона.

likar.info