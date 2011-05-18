Ківі віддаляє старість
12:16, 18 травня 2011Зарубіжні новини
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3 плоди, що з`їдаються регулярно
Ківі названий фруктом, який перевершує добре відомі цитрусові і яблука. Такий висновок зробили японські учені з Університету Тейкіо.
У плодах ківі міститься більше антиоксидантів поліфенолів. Дослідження за участю добровольців показали, що 3 плоди ківі, що з`їдаються регулярно протягом дня, сприяють запобіганню хворобам, які провокуються окислювальними стресами.
До пов`язаних з цими процесами захворювань відносять атеросклероз, серцеву недостатність, хвороби Альцгеймера і Паркінсона.
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