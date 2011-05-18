7 солодощів, безпечних для фігури

Охочі схуднути прагнуть повністю відмовитися від солодкого. Але якщо замінити здобні булки і тістечка чим-небудь менш калорійним, можна про фігуру не хвилюватися.

1. Мармелад

Не дивлячись на те, що він достатньо калорійний, він не шкодить фігурі. У основу мармеладу входить пектин, який містить корисні для нашої шкіри харчові волокна, знижує рівень «поганого» холестерину в крові і виводить з організму токсини. І в ньому майже немає жирів.

2. Пастила і зефір

У пастилі і зефірі, так само, як і в мармеладі немає небезпечних жирів. Вибирайте зефір без шоколаду і особливих додаткових начинок. Також в цих продуктах багато білка — будівельного матеріалу для м`язової тканини, заліза і фосфору.

3. Сухофрукти

Курага, чорнослив, родзинки і горішки – відмінна альтернатива шоколадним батончикам на ніч. Проте, захоплюватися ними теж не варто. Нормою є 50 грам в день.

4. Желе і пудинги

У їх основі знаходиться желатин або агар-агар. Желе на основі натуральних соків і пюре містить пектин – речовину, що знижує рівень холестерину і поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту. Ви не тільки не видужуєте, а ще і допомагаєте травленню! А молочні і йогуртові пудинги – відмінне джерело кальцію. Калорійність 150-200 калорій, 0-5% жирів.

5. Морозиво і молочні коктейлі

Звичайно ж, йдеться про низькокалорійні (знежирені) продукти. Від такого виду ласощів не тільки менше всього товстішають, вони навіть сприяє схудненню. Для більшої користі доповнюйте морозиво не шоколадом або карамеллю, а натуральними або замороженими фруктами, горіхами, повітряним рисом. Прагніть вживати домашнє морозиво, приготоване самостійно.

6. Гіркий шоколад

Ця солодкість, звичайно, на любителя. Шоколад містить багато антиоксидантів, які зменшують ризик захворювань раком і серцево-судинними захворюваннями. Забудьте про молочний або білий шоколад, вибирайте тільки той, в якому не менше 80% какао.

7. Мед

Унікальний по своїх властивостях продукт. Мед – дієтичний продукт, який при цьому дає сильне відчуття насичення. Мед не здатний провокувати появу целюліту, до того ж, це могутній лікувальний засіб від багатьох недуг. Отже, просто замініть звичний цукор в чаї на мед.

life.comments.ua