Сидяча робота в офісі підвищує ризик ранньої смерті

Тривале сидіння скорочує життя офісних працівників у кілька разів. За даними дослідження Medical Coding, чоловіки, які проводять шість годин на день у сидячому положенні, на 20% більш схильні до ризику померти у молодому віці, жінки - на всі 40%.

"Сидіння на місці не просто робить нас товстими, ледачими і слабкими - воно ще й забирає у нас роки життя", - попередили вчені.

Науковці пояснили, що, поки людина сидить, в її організмі відбуваються некорисні процеси: електрична активність м`язів зводиться до нуля, спалювання калорій скорочується до однієї на хвилину, знижується вироблення ензимів, які синтезуються в клітинах і в багато разів прискорюють обмін речовин.

Люди із сидячою роботою схильні до захворювань серця удвічі більше за тих, хто змушений стояти або ходити.

Як стверджують дослідники, стиль життя сучасних людей став абсолютно сидячим: вперше в історії людства середній показник часу сидіння у світі досягає 9,5 годин.

"Факти свідчать про те, що ми сидимо довше, ніж спимо: на сон сучасна людина витрачає близько семи годин", - йдеться у звіті.

Вчені попередили, що "білі комірці", які проводять більшу частину робочого часу за комп`ютером, починають відчувати проблеми зі здоров`ям вже через кілька років служби.

"Якщо ви сидите більше шести годин на день, то маєте на 40% більше шансів померти через 15 років з моменту початку вашого сидячого життя", - резюмували медики.

За їхніми словами, для того, щоб позбавити себе від ризиків, недостатньо "відвідувати яку-небудь спортивну секцію".

"Врятувати вас може тільки зміна способу життя: вам необхідно скоротити час сидіння до 3 годин на добу", - впевнені у Medical Coding.

Для того, щоб хоч якось зменшити шкоду, яку завдає сучасним людям тривале сидіння, необхідно витрачати понад 30 хвилин на активні фізичні вправи, а також використовувати "будь-яку можливість для того, щоб встати і прогулятися по офісу".

Крім цього дослідники рекомендували максимально скоротити час, який мешканці великих міст проводять у сидячому положенні поза офісом і без необхідності.

tsn.ua