На курортах Єгипту через невідомий вірус гинуть діти

У єгипетському курортному містечку Ель-Гуна, що недалеко від Хургади, від невідомого вірусу померли троє дітей у віці від шести місяців до року. Як передає он-лайн версія єгипетської газети "Аль-Ахрам", трагедія сталася минулої неділі.

Етимологію захворювання встановити поки не вдається. За словами лікарів, симптоми були схожі з новим грипом, проте проведене медичне обстеження не підтвердило наявність вірусу H1N1.

Діти були доставлені з симптомами грипу в лікарню Хургади, де в той же день померли. Є і четвертий хворий - хлопчик Санді Самі. Його стан стабільний.

У зв`язку з поширенням невідомого вірусу в усіх лікарнях Хургади оголошено надзвичайний стан, сформований спеціальний комітет представників міністерства охорони здоров`я для проведення профілактичних заходів. Проте до цих пір не вдається встановити, про яке захворювання йде мова.

У той же час, фахівці не виключають, що загибель дітей могла стати результатом неправильного лікування. Звістка про хворобу вже викликала паніку серед місцевого населення. Відомо, що всі діти проживали в одному районі Ель-Гуни.

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