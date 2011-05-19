Донорський орган «пам'ятає» господаря

Американські учені прийшли до висновку, що люди, яким пересаджений донорський орган, разом з ним одержують і деякі риси вдачі його колишнього власника.

Це явище назване «феноменом клітинної пам`яті». До такого висновку фахівці прийшли в результаті спостереження за пацієнтами, що пройшли операцію по імплантації.

Історії, схожі на сюжет фантастичного кіно, за словами медиків, відбуваються в реальному житті. Фахівцям відома безліч випадків, коли, наприклад, пересадка органу міняла літературні і харчові переваги колишніх пацієнтів на ті, що були властиві донорам, а також особливості манери поведінки і навіть емоційні спогади.

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