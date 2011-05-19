Найкорисніші для здоров'я види риб

У Британії учені назвали найкорисніші для здоров`я людини види риб: пікша, консервовані сардини, тунець і скумбрія.

Як показали дослідження, пікшу слід вживати тим, хто хоче скинути зайву вагу. У 100 г риби міститься всього 81 ккал і 0,6 г жиру. При цьому вона стимулює метаболізм і забезпечує організм йодом.

Для зміцнення кісток дуже хороші консервовані сардини. Вони містять вітамін D, необхідний для засвоєння кальцію. Тунець краще за інші риби зміцнює імунітет, оскільки містить селен, а скумбрія вважається найкориснішою для мозку, оскільки містить багато омега-3 жирних кислот.

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