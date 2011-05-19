Мед підсилює дію антибіотиків

Мед перешкоджає розвитку резистентності бактерій до антибіотиків, - такі дані недавнього експерименту, проведеного британськими вченими.

Активні речовини натурального меду не дають бактеріям утворити навколо себе захисну оболонку, яка рятує їх від антибіотиків, і ускладнюють прикріплення паразитичних мікроорганізмів до тканин.

Крім того, мед сам по собі є досить сильним природним антибіотиком. Як показало мікробіологічне дослідження, мед перешкоджає розмноженню трьох типів бактерій: стрептококів, стафілококів і синьогнійної палички.

За результатами експерименту, вчені рекомендують усім, хто проводить терапію антибіотиками, додатково приймати ще й солодкы ліки - мед. За словами світил науки, це значно прискорить одужання.

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