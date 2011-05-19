Небезпечні домішки у косметиці

Канадські вчені виступили зі звітом, який змушує стривожитися багатьох жінок. Експерти підрахували, скільки в популярних косметичних продуктах міститься шкідливих сполук, повідомляє The Globe and Mail.

Організація Environmental Defence виступила з ініціативою проведення тестування 49 зразків декоративної косметики, щоб виявити рівень восьми важких металів, зокрема свинцю та миш`яку. Як виявилося, зазвичай, у зразках містилися чотири з восьми металів. А у всіх продуктах, щонайменше, були присутні два види важких металу.

Міністерство охорони здоров`я Канади забороняє виробникам спеціально додавати в косметичну продукцію метали. Але так як вони зустрічаються в природі, вони потрапляють в продукти, якими ми користуємося щодня. У косметиці ж подібні метали відносять до побічних продуктів виробництва або забруднюючих речовин, що знаходяться в сировині. Хоча уряд встановив граничні допустимі значення цих домішок, вони до цих пір не були застосовані на виробництві.

Один вид блиску для губ від компанії Benefit мав найвищі показники серед тестованих продуктів. У цьому ж блиску для губ перевіряючі знайшли саме великий вміст миш`яку. Подібні розбіжності серед виробників означають: компанії щось можуть зробити, щоб скоротити вміст шкідливих домішок, впевнені експерти.

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