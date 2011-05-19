Любов до випивки передається у спадок

Люди, від народження більш чутливі до позитивного ефекту прийому алкоголю, перебувають у групі підвищеного ризику щодо розвитку алкогольної залежності, попереджають експерти із США.

Відомо, що алкоголізм дуже часто є сімейною проблемою. Алкоголізм першого типу, що характеризується пізнім розвитком залежності у соціально адаптованих людей, менш важкий, проте зустрічається частіше, ніж алкоголізм другого типу. У ході дослідження, яке провели вчені з університету Чикаго, здоровим чоловікам і жінкам, в сім`ї яких або були, або не були випадки алкоголізму першого ступеня, давали три алкогольні напої на тиждень або плацебо.

У результаті виявилося, що учасники, у яких в родині були алкоголіки, сильніше відчували стимулюючі властивості спиртного. Це означає, що діти людей, які страждають алкоголізмом першого ступеня, можуть успадкувати деякі характеристики, що впливають на їхню реакцію на спиртне, збільшуючи ризик розвитку алкогольної залежності.

"Наші дані говорять про те, що деякі люди більш чутливі до стимулюючих властивостей алкоголю, що здатне вплинути на кількість алкоголю, яку вони вживають. Слідкуйте за своєю реакцією! Якщо ви відчуваєте, що після розпиття спиртних напоїв відчуваєте себе щасливішими своїх друзів, не пийте більше, ніж рекомендують фахівці ", - попереджають вчені.

На даний момент жінкам рекомендують пити не більше 7-8 порцій алкоголю на тиждень, а чоловікам - 13-14 порцій.

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