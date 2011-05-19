Вчені: щастя - це погано

Щастя - це погано, з`ясували вчені. Щастя і навіть прагнення до нього можуть нашкодити психіці, отруїти життя і навіть скоротити її тривалість, стверджують у висновках своїх досліджень фахівці з Єльського університету в США, з американського Університету Денвера і з Єврейського університету в Єрусалимі.

Це підтверджує зібраний фактичний матеріал. Вчені з`ясували, що люди, яких у дитинстві характеризували як радісних і безтурботних, живуть в середньому менше, ніж їх більш похмурі товариші.

Переповненість відчуттям щастя - це проблема. Високий ступінь цього почуття паморочить, люди стають більш безпечними і схильними до ризику. А за ризиком, як відомо, йдуть і неприємності, які можуть вплинути на тривалість життя.

Книги про те, як стати щасливим, теж приносять багато лиха. Читачі набираються інформації і починають гонитву за щастям, в якій, швидше за все, раз по раз будуть терпіти невдачу, від чого стануть себе відчувати ще гірше, попереджають фахівці.

Інша проблема в тому, що відчуття щастя просто недоречне: часто його доводиться пригнічувати (наприклад, щоб не засмучувати нещасних друзів), і це приносить серйозний дискомфорт. Нарешті, якщо людина щаслива, то його вміння творчо мислити зменшується.

У зв`язку з усім цим вчені радять: припиніть хвилюватися про те, що ви маєте бути щасливими, це вам і принесе в кінцевому рахунку справжнє щастя.

newsru.com