Людський мозок в міфах і фактах

Факт: Людина не може полоскотати сама себе. Річ у тому, що людський мозок налаштований на сприйняття зовнішніх подразників, щоб не пропустити важливі сигнали в потоці відчуттів, викликаних діями самої людини.

Факт: Роздивлятися фотографію складніше, ніж грати в шахи. Річ у тому, що людині часто досить складно ідентифікувати візуальні об`єкти. Побачений мигцем об`єкт можна легко прийняти за щось інше. Наприклад, фігура людини, що стоїть на неосвітленій трасі, може цілком виявитися дорожнім знаком.

Міф: Людина може використовувати тільки 10% свого мозку. Не дивлячись на поширеність цієї думки, насправді людина щоденно використовує весь потенціал свого мозку. Різні дослідження показали, що навіть для виконання простого завдання активізуються практично всі відділи головного мозку.

Факт: Позіхання допомагає мозку прокинутися. Позіхання часто асоціюється з недосипом і нудьгою, але насправді це допомагає людині прокинутися. Під час позіхання розширюється дихальне горло, яке дозволяє легеням одержати більше кисню, який потім переміщається в кров, роблячи нас бадьорішими.

Міф: Сліпі краще чують. Дослідження показали, що сліпі чують слабкі звуки не краще за всіх інших. Проте у незрячих краще розвинена слухова пам`ять. Вони швидше розуміють сенс пропозиції на іноземній мові, а також краще визначають джерело звуку.

Факт: Комп`ютерні ігри вчать робити декілька робіт одночасно. Кращим видом тренування здатності виконувати декілька завдань одночасно є комп`ютерні ігри. У шутерах, наприклад, необхідно застрелити якомога більше ворогів, що наступають з різних боків. Ігри примушують людей розосереджувати увагу і блискавично реагувати на щонайменші зміни ситуації.

Міф: Чим більший мозок, тим більше розуму. Розмір мозку не впливає на інтелектуальні здібності людини. Проте, на думку дослідників, розум залежить від синапсів - контактів між нейронами. Кількість синапсів росте в дитячий і юнацький період життя людини і впливає на інтелект.

Факт: Вправи допомагають тримати мозок у формі. Постійні заняття спортом збільшують кількість капілярів в мозку, що дозволяє доставляти більше кисню і глюкози. Колишні спортсмени з віком втрачають ментальне здоров`я набагато рідше за інших. Для ефективності заняття спортом повинні продовжуватися не менш 30 хвилин кілька разів в тиждень.

Факт: Мозок людини використовує менше енергії, ніж лампочка в холодильнику. Повідомлення між клітинами головного мозку передаються за допомогою електричних сигналів. При цьому використовується 12 ватів енергії - менше, ніж для роботи лампочки в холодильнику.

Міф: Музика Моцарта робить дітей розумнішими. Цей міф з`явився в 1993 році, коли в журналі Nature було опубліковане дослідження, згідно якому 10 хвилин прослуховування творів Моцарта покращувало результати контрольних робіт студентів коледжів. Новина була вмить розтиражована в ЗМІ, які підмінили "студентів" "маленькими дітьми". Проте ніяких доказів впливу класичної музики на інтелектуальні здібності людини з відтоді одержано не було.

Факт: Безглузду пісню дуже складно забути. Мозок пам`ятає розпорядок дня людини, починаючи з приготування кави і закінчуючи дорогою, по якій він повинен поїхати, щоб дістатися до дому. Здатність пригадати цю послідовність робить можливим щоденне людське життя. Часто мозок автоматично включає почуту мелодію в цей алгоритм і періодично нагадує її людині.

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