Натуральний засіб від сонячної засмаги

Сонце і вітер можуть сильно спотворити обличчя, якщо не застосовувати якого-небудь засобу. Ось кращий народний засіб, який абсолютно нешкідливий для шкіри.

Узяти небагато сирого жовтка зі свіжого курячого яйця на долоню і рясно змастити обличчя. Коли жовток затвердіє на обличчі, його слід змити водою з милом. Результат завжди прекрасний.

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