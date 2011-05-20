Натуральний засіб від сонячної засмаги
08:45, 20 травня 2011Зарубіжні новини
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І від сильного вітру
Сонце і вітер можуть сильно спотворити обличчя, якщо не застосовувати якого-небудь засобу. Ось кращий народний засіб, який абсолютно нешкідливий для шкіри.
Узяти небагато сирого жовтка зі свіжого курячого яйця на долоню і рясно змастити обличчя. Коли жовток затвердіє на обличчі, його слід змити водою з милом. Результат завжди прекрасний.
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