Ці ліки приводять до імпотенції

Той, хто щодня ковтає болезаспокійливі, швидше за все, рано чи пізно дійде до пігулок для зміцнення ерекції, оскільки популярні анальгетики призводять до імпотенції, повідомляється на сайті газети Die Welt.

За оцінкою експертів, близько 4,5 млн чоловіків у Німеччині мають проблеми з ерекцією. До фізичних причин, таких як склероз судин, діабет, зайва вага або куріння, додаються психічні подразники. У віковій групі до 35 років переважають стрес і депресії.

Більшість людей і не підозрюють - послабленню ерекції або втраті лібідо сприяють численні ліки. Майже всі препарати, які використовуються лікарями від високого тиску (бета-блокатори, інгібітори АПФ або антагоністи кальцію), негативно позначаються на ерекції. Антидепресанти або інші психотропні засоби можуть призвести до порушення еякуляції або втрати лібідо.

Однак у першу чергу викликати імпотенцію можуть медикаменти, які порушують гормональний баланс, повідомляє Journal of Sexual Medicine. Це стосується фінастериду і дутастериду - препаратів, які використовуються для лікування хвороб передміхурової залози. Фінастерид "Пропес" застосовується також для лікування передчасного облисіння.

Поширені анальгетики також можуть призвести до порушень ерекції. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в Journal of Urology. Згідно з цими даними, 35% всіх чоловіків, які регулярно приймали анальгетики, скаржилися на проблеми з ерекцією. Всі ці чоловіки приймали так звані нестероїдні антиревматики.

До них відносяться такі болезаспокійливі засоби, як ібупрофен, диклофенак, напроксен, піроксикам, а також ацетилсаліцилова кислота, що міститься в аспірині. Учені поки не можуть пояснити виявлений зв`язок між прийомом болезаспокійливих засобів і настанням проблем з ерекцією.

ami-tass.ру