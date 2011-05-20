Жінці не можна користуватися мікрохвильовкою

55-річна британка Джаніс Таннікліф не може дивитися телевізор або навіть користовуватися електричним чайником. У жінки підвищена чутливість до електричної активності. Тому навіть її сусідам довелося відмовитися від бездротового Інтернерту, пише The Daily Mail.

Тепер мати двох дітей змушена проводити вечори за іграми при світлі свічок, уникаючи холодильника, комп`ютера, мобільного телефону і не включаючи світла. Подібна проблема спливла під час хіміотерапії. Саме протиракове лікування призвело до розвитку електрочутливості. Тепер у неї завжди - різка реакція на електромагнітні поля.

Реакція виражається в головних болях, болях у грудях, нудоті та поколюванні у кінцівках, коли жінка знаходиться в близькості від будь-якого пристрою, що має електромагнітне поле.

Вікна її будинку завішані металевої ізоляцією, що відображає електромагнітні хвилі. Цілими тижнями вона проводить у походах. Лише це її повністю рятує від випромінювання, адже широко використовувана технологія Wi-fi провокує потужні напади головного болю, з будинку вимушені були забрати мікрохвильову піч, тостер, які теж представляли небезпеку.

Офіційно в Британії медицина не визнає даного розладу, на відміну, приміром, від Швеції та Швейцарії. Більшість фахівців вважають, що вся справа у психосоматиці.

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