Чоловік на дивані - стрес для дружини

Вчені довели, що найсильнішим стресом для жінки - це чоловік, який лежить на дивані.

Це поширена життєва істина тепер підтверджена науковим дослідженням. Вчені Каліфорнійського Університету спостерігали і записували на відео кожну хвилину життя тридцяти сімей в Лос-Анджелесі протягом чотирьох днів. У більшості сімей були діти, вік подружжя - близько 40 років.

Кожні десять хвилин у слині учасників дослідження заміряли рівень кортизолу. Кортизол, як відомо, це гормон стресу. Чим вище його рівень, тим більший психологічний стрес відчуває людина.

У ході дослідження з`ясувалося, що у жінок нормальний рівень кортизолу спостерігався тоді, коли чоловіки активно включалися в домашню роботу або догляд за дітьми. А коли чоловік лягав на диван, кортизол підскакував. У чоловіків же рівень кортизолу падав тоді, коли можна було відпочити, причому в закритій кімнаті і одному.

У ході дослідження вчені провели 5503 відеозаписи. В експерименті отриманий і побічний результат: виявилося, що коли чоловік і дружина працюють по будинку разом, жінка робить вдвічі більший обсяг роботи.

infox.ru