Хлам у будинку – джерело психічних хвороб

Фахівці Американського центру Психічних розладів на підставі численних досліджень зтверджують: непотріб в будинку – джерело психічних хвороб.

У накопиченому непотребі розмножуються пил і бактерії, що підривають людське здоров`я в цілому. Проте, дослідивши роботу мозку людей, схильних до накопичування, учені відзначили, що в роботі їх мозку чітко видно порушення, повідомляють Подробиці.

Їх мозок знаходиться в максимальній напрузі в тій частині, яка відповідає за когнітивні процеси.

Нерідко причина, по якій люди не хочуть розлучатися із старими речами, є прихильність до особистих речей, а не просто неорганізованість господаря. Це не є медичним діагнозом, але отруює життя. А ось генеральне прибирання, практично буквально, за словами психіатрів, допомагає очистити свою голову.

focus.ua