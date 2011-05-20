Дитбудинок залишає слід на ДНК

У дітей, позбавлених батьківської опіки, зміни здоров`я відбуваються на хромосомному рівні. Дитина, що до 5-ти років прожила в дитячому будинку, навіть потрапивши в сім`ю, страждає від хвороб частіше, ніж її однолітки, тому що в перші роки життя тіломіри хромосом у неї стали коротшими.

Тіломіри беруть участь в захисті ДНК від пошкодження і передчасного старіння організму. У дорослому віці короткі тіломіри пов`язані з розвитком серцево-судинних та інших захворювань.

Дослідження проведені психіатрами Університету Брауна серед румунських дітей – вихованців дитячих будинків і приймальних сімей. Поки неясно, які чинники впливають на довжину тіломір, але відомо, що в ранньому віці мозок переносить безліч змін. Ранні порушення епігенетичних моделей впливають на все подальше життя.

likar.info