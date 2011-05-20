Нервові клітини здатні відновлюватися

Протягом багатьох десятиліть у науці була поширена думка про те, що у людини, особливо в літньому віці, відмирає близько 100 тисяч нейронів на рік, чим можна було пояснити те, що ми забуваємо багато подій нашого життя.

Звідси народилася популярна в народі фраза: "Нервові клітини не відновлюються".

Однак, за повідомленням американського медичного журналу, сучасні високі технології дозволили підрахувати клітини мозку і встановити, що нейрони не відмирають. Їх не потрібно відновлювати, відновлювати потрібно їхню здатність працювати.

Справа в тому, що деякі з нервових клітин від неробства впадають в сонний стан, зберігаючи при цьому накопичені знання і досвід. Чим довше ці сонні клітини не працюють, тим важче їх розбудити.

Ще в 1970 році в США на Першому конгресі з регенерації центральної нервової системи були зроблені повідомлення, які свідчили: регенерація нервових клітин можлива і навіть у більш широких межах, ніж вчені думали раніше.

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