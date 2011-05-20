Що ще лишилося в овочах, що перезимували

Морква. У порівнянні з свіжовикопаною восени, та морква, що дожила до квітня, містить у собі в 18 разів менше вітаміну С - але щось в ній все-таки залишилося. Зате запаси каротину залишилися практично в початковій концентрації. Анітрохи не постраждала і цінна морквяна клітковина, що поліпшує моторику кишечника. Для того, щоб витягти зі старої моркви максимальну користь, натріть її на крупній тертці, залийте окропом, залиште на пару хвилин, потім відкиньте на друшляк і використовуйте для приготування будь-якого салату. Ошпарювання ніяк не вплине на концентрацію вітамінів, але поліпшить вивільнення бета-каротину. Особливо, якщо заправити салат чимось жирним - сметаною або олією.

Картопля. До квітня в картоплі не залишається практично жодних вітамінів. При цьому картопляна клітковина допомагає нам пережити міжсезоння, як ніяка інша. Справа в тому, що вона здатна нейтралізувати гнильні процеси в кишечнику, поліпшити синтез цінного вітаміну К, підвищити життєздатність "хороших" мікробів - біфідо-і лактобактерій.

Буряк. Навесні вітамінів в ньому, як і в інших коренеплодах, небагато. Зате вміст заліза - точно такий же, як і в молодому. Дієтологи не рекомендують вживати старий буряк у сирому вигляді, його варто відварити або запекти у фользі - так в організм не потраплять продукти окиснення, а залізо засвоїться значно краще. Ідеальна "компанія" до буряка: лимонний сік або соус на основі чорної смородини.

Редька та ріпа. Ось з цим "подружками" практично нічого не трапляється за тривалі зимові місяці. Якщо ріпа і редька зберігалися правильно (при температурі від +1 до +3 градусів, в темному і відносно сухому місці), то втрата вітаміну С складає всього 8 - 12% від початкової концентрації. Редьку їдять тільки в сирому вигляді, а ось ріпу можна запекти або стушкувати з іншими овочами - гарбузом, картоплею.

Капуста. Пролежавши півроку в погребі чи овочесховищі, капуста втрачає майже 80% всіх корисних компонентів. А в свіжому вигляді стає навіть небезпечною - волокна листя товщають і в них накопичуються шкідливі речовини. Тому стару капусту потрібно або вживати в борщі, або заквашувати.

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