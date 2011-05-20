Кому не варто вживати маслинову олію

Існує думка, що щоденне вживання в їжу маслинової олії гарантує відмінне здоров`я. Нібито олія чистить печінку і виводить камені з жовчного міхура.

Певною мірою це дійсно так, але тільки в тому випадку, якщо суворо дотримуватися рекомендованих лікарем доз. Проте зловживання маслиновою олією може загострити жовчнокам`яну хворобу.

Лікарі зазначають і те, що модне в наш час серед прихильників натуральних методів лікування очищення печінки із застосуванням маслинової олії є небезпечною процедурою. Справа в тому, що маслинова олія є жовчогінним засобом. А якщо в жовчному міхурі є камінь, то він може закрити жовчний протік, тоді ця чистка закінчиться в кращому випадку екстреної операцією.

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