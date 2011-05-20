США відмовили ВООЗ у знищенні вірусів віспи

Американські лабораторії продовжать зберігати зразки вірусів натуральної віспи, незважаючи на заклики Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) знищити їх. Як повідомляє AFP, про це міністр охорони здоров`я США Кетлін Сібеліус (Kathleen Sebelius) заявила в ході 64-ої асамблеї ВООЗ, що відкрилася в Женеві 16 травня.

Виступаючи на засіданні асамблеї у вівторок, Сібеліус висловила побоювання з приводу можливого зберігання збудників віспи в підпільних лабораторіях. На її думку, в такому разі не можна виключати проникнення вірусів в природне середовище або їх використання в якості біологічної зброї.

Крім того, глава американського МОЗ заявила, що ВООЗ перевірила діяльність американської програми з вивчення натуральної віспи. За її словами, експерти міжнародної організації дійшли висновку про необхідність подальшого дослідження вірусів.

Сібеліус також розповіла, що у зв`язку з цим влада США попросила керівництво міжнародної організації надати можливість зберігання збудників віспи протягом наступних п`яти років. Міністр дала зрозуміти, що в кінцевому підсумку американські лабораторії мають намір знищити всі наявні зразки вірусу.

У лютому 2011 року головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко також відмовився знищити вітчизняну колекцію вірусів віспи. Він назвав цей захід шкідливим і несвоєчасним. За словами Онищенка, світова спільнота має бути впевнена у відсутності нелегальних зразків збудника.

Натуральна віспа є єдиною інфекцією, яку вдалося повністю викоренити в світі завдяки вакцинації. Останній випадок захворювання був зареєстрований в Сомалі в 1977 році. В даний час колекції вірусів натуральної віспи офіційно зберігаються лише в лабораторіях США і Росії. У 1990-ті роки було підписано російсько-американську угоду про обопільне знищення цих колекцій, однак пізніше це рішення було скасовано у зв`язку із зростаючою загрозою біотероризму.

lenta.ru