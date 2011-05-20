У Канаді заборонили анонімне донорство сперми і яйцеклітин

Канадський суд прийняв прецедентне рішення, оголосивши неконституційною анонімність донорів сперми і яйцеклітин, повідомляє Global National.

Таке рішення було ухвалене в результаті розгляду позову співробітниці інформагентства The Canadian Press Олівії Претт (Olivia Pratten), яка народилася в 1982 році від донорської сперми. У заяві, поданій до Верховного суду провінції Британської Колумбії, жінка стверджувала, що чинні закони про усиновлення обмежують права таких дітей, не дозволяючи їм, на відміну від усиновлених, дізнаватися своє генетичне коріння.

Мова йде про поправку 1996 року до закону про усиновлення, яка дозволяє дітям, що живуть в прийомній сім`ї, отримати інформацію про біологічних батьків. На людей, зачатих з використанням донорської сперми чи яйцеклітини, ця поправка не поширюється.

Незважаючи на те, що у Претт в будь-якому випадку немає шансів отримати подібну інформацію про себе самої (ці дані до теперішнього часу знищені), вона вирішила подати до суду, щоб змінити несправедливий з її точки зору підхід.

Суддя Елейн Адайр (Elaine Adair) визнала точку зору Претт справедливою ​​і винесла рішення на її користь, визнавши відповідні пункти закону Британської Колумбії про усиновлення неконституційні.

Відповідно до цього рішення уряд провінції зобов`язаний протягом 15 місяців прийняти поправки до закону, які забороняють знищувати інформацію про донорів статевих клітин і надають їхнім біологічним дітям право на цю інформацію.

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