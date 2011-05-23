Дієта, яка захистить алергиків від тополиного пуху

Лікарі радять виключити на якийсь час з раціону моркву, селеру і вівсяну кашу.

В період розповсюдження тополиного пуху алергікам бажано дотримуватися дієти, що виключає моркву, селеру і вівсяну кашу.

Алергікам під час розповсюдження тополиного пуху необхідно понизити споживання кількості випічки, хлібобулочних виробів, також зменшити кількість солодощів, газованих напоїв, розповіла РІА Новини лікар-алерголог клінічної лікарні №83 Федерального медико-біологічного агентства Росії Наталія Бондаренко.

Медик відзначила, що як такої алергії на тополиний пух не існує, є алергія на пилок, який цей пух переносить. Цей вид алергії зазвичай виявляється в чханні, сльозотечі, першінні в горлі, кашлі, роздратуванні шкіри, найчастіше шкіри обличчя.

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