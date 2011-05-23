Гіркий кумин лікує вітиліго і діабет

Гіркий кумин (зіра) широко використовується в традиційній медицині для лікування безлічі захворювань — від вітиліго до гіперглікемії. Спеція вважається протипаразитарним і протимікробним засобом; також її можна застосовувати як жарознижуюче і болезаспокійливе. Тепер до цих достоїнств, напевно, можна додати ще одне: кумин, як нас запевняють в індійському Центральному технологічному інституті харчових досліджень, здатний... уповільнювати старіння.

Зрозуміло, тут знову не обійшлося без цілющих антиоксидантів — надречовин, що зменшують окислювальний стрес і «запобігають захворюванням», видаляючи з організму вільні радикали.

Результати дослідження опубліковані в журналі BMC Complementary and Alternative Medicine.

Батьківщиною кумина вважають Середню Азію. Рослина культивується в Південно-східній Азії, Ірані, Індії і Афганістані, в Північній Африці і Латинській Америці. У Європі (окрім країн Середземномор`я) вона поширена менше, відтіснена на задній план тмином.

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