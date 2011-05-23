Помідори захищають від хвороб серця і судин

Якщо щодня вживати в їжу помідори, то це дозволить понизити рівень холестерину і кров`яного тиску, тим самим, захищаючи себе від розвитку серцево-судинних хвороб, з`ясувала міжнародна група учених, що працювала під керівництвом Університету Аделаїди.

На думку учених, червоний пігмент томатів – лікопин – володіє антиоксидантними властивостями, необхідними для здоров`я. Відповідні висновки були опубліковані в журналі Maturitas, повідомляє The Hindustan Times.

Отже, щодня варто випивати по 500 мл томатного соку або з`їдати по 50 грамів томатної пасти. Це можна порівняти з ефектом від невеликих доз медикаментів, які зазвичай прописують людям із злегка підвищеним рівнем холестерину, але без побічних ефектів. Дослідження також показали: термічно оброблені томати дозволяють лікопину краще засвоюватися.

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