У США в результаті торнадо загинули близько 30 людей
12:08, 23 травня 2011Зарубіжні новини
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Місто частково зруйноване
Близько 30 людей загинули в результаті торнадо в американському місті Джоплін, штат Міссурі. Місто частково зруйноване. Немає електропостачання і телефонного зв`язку, передає Радіо «Свобода».
Губернатор штату Міссурі Джей НІКСОН оголосив надзвичайний стан і попередив населення, що можуть спостерігатися нові урагани.
У квітні в результаті торнадо в південних штатах США загинули 350 людей.
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