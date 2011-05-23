У США в результаті торнадо загинули близько 30 людей

Близько 30 людей загинули в результаті торнадо в американському місті Джоплін, штат Міссурі. Місто частково зруйноване. Немає електропостачання і телефонного зв`язку, передає Радіо «Свобода».

Губернатор штату Міссурі Джей НІКСОН оголосив надзвичайний стан і попередив населення, що можуть спостерігатися нові урагани.

У квітні в результаті торнадо в південних штатах США загинули 350 людей.