Авокадо і банан активізують роботу мозку

Британські дієтологи розробили список продуктів харчування, покликаних активувати мозок. Дані продукти вони особливо радять людям, що займаються інтелектуальною працею. Отже, на першому місці - жирна кислота омега-3. Дослідження довели: реакція нервових клітин на інформацію, що поступає, пов`язана саме з цією кислотою, яка міститься у великих кількостях в сардинах, лососеві і скумбрії, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Зарядити" мозок енергією допоможуть боби, а особливо чечевиця, радять експерти. Банани ж мають унікальну властивість. Вони знижують електромагнітну активність мозку. У результаті людина відчуває спокій. А ось перед важливою зустріччю можна з`їсти яловичу печінку, в якій міститься високий вміст заліза. Це підвищить ефективність розумової роботи, прискоривши рух крові в півкулях мозку.

Любителям полуниці, малини, смородини пощастило. У цих ягодах учені знайшли високі рівні вітаміну С і антиоксидантів, які активізують нервові закінчення і створюють піднесений настрій. Впоратися з утомою і стресом допоможуть і морепродукти на зразок устриць, лангусти, креветок за рахунок вітаміну В12.

podrobnosti.ua