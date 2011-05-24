Шоколад врятує зір тих, хто працює за комп'ютером

Дослідження, проведене в Університеті Рідінга (University of Reading), показало, що флавоноїди, що містяться в какао-бобах, підвищують активність мозку і покращують зір. Відбувається це за рахунок прискорення притоку крові в головний мозок і підвищеного живлення всіх тканин.

Ефект зберігається близько 2,5 годин після вживання какао-маси, що містить флавоноїди. При постійному вживанні гіркого шоколаду, що містить велику кількість какао-масла, відбувається стабільне поліпшення зору, уваги, пам`яті і інших розумових функцій. При вживанні молочного шоколаду подібного відмічено не було, пише Кулінарний Едем.

newsland.ru